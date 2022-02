Robert (58) trapte in WhatsAppfraude, maar de dader werd gepakt: ‘Op de wc drong het tot me door’

Het is een veelgebruikte oplichterstruc: iemand doet zich via WhatsAppberichten voor als zoon of dochter van de ontvanger. Al snel volgt een willekeurige smoes en wordt ‘vader’ of ‘moeder’ gevraagd geld over te maken. De methode wordt steeds bekender en daardoor minder succesvol. Toch zijn er nog mensen die erin tuinen.