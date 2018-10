Rob voelt hart van zijn overleden vrouw via Pieter

Nieuw: Kijk en reageer op onze ochtends­how

9:54 We werken bij het AD en de aangesloten regiotitels aan een nieuw online programma. Vanaf nu zenden we geregeld proefafleveringen uit. Omdat we testen kunnen zaken soms minder soepel lopen. Ook aankleding en decor kunnen tijdens de testshows nog verschillen. Hier kan je vast kijken naar de try out van vandaag. We zijn benieuwd wat je ervan vindt.