Rob Jacobs, Yves Gijrath en Jessica Villerius in De Ochtend Show to go

Voormalig trainer en speler van Feyenoord Rob Jacobs, Eigenaar van luxurybeurs Masters of LXRY Yves Gijrath en woordvoerder van psychische gezondheidsplatform MIND Saskia Oskam zijn morgen te zien in De Ochtend Show to go . De show wordt gepresenteerd door Annemarie Fokkens en is vanaf 07.30 uur live te zien in onze app en op deze site.

Oud-speler en -trainer van onder andere Sparta, Excelsior en Feyenoord, Rob Jacobs, brengt donderdag 12 december zijn biografie uit. Hierin blikt hij terug op alle ups en downs uit zijn voetbalcarrière.

De Britten gaan morgen voor de derde keer in vier jaar tijd naar de stembus. Met deze nieuwe verkiezingen hoopt het land op een definitief brexitbesluit. Groot-Brittannië-correspondent Suse van Kleef blikt in De Ochtend Show to go voorruit op deze belangrijke dag.

Morgenavond wordt de Antonie Kamerling Award uitgereikt. De jaarlijkse prijs voor de mediauiting die openheid over psychische problemen bevorderde. Saskia Oskam, woordvoerder van stichting MIND, komt vertellen over deze bijzondere award. Ook is er contact met één van de genomineerden, documentairemaker Jessica Villerius.

Ook Yves Gijrath is te gast in De Ochtend Show to go. Hij blikt voorruit op de opening van Masters of LXRY 2019, de grootste en meest luxueuze lifestylebeurs van de wereld. Naar verwachting zullen er de komende dagen ruim 60.000 bezoekers komen om de portemonnee te trekken of om gewoon lekker te kijken naar alle geneugten van het leven.

