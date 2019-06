RIVM zet hitteplan in, Rijkswaterstaat komt met hitteprotocol

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) besluit samen met het KNMI of het hitteplan geactiveerd wordt. Volgens het KNMI kan het vandaag op sommige plaatsen al meer dan 28 graden worden en vanaf morgen nog warmer. In het zuidoosten lijkt het warme weer de hele week aan te houden, in de kustprovincies lijkt het minder lang te duren.

Rijkswaterstaat heeft vandaag bekend gemaakt morgen een hitteprotocol in te stellen, als het daadwerkelijk zo warm wordt als vandaag voorspelt. Dat protocol houdt in dat er extra materieel wordt ingezet om gestrande auto’s zo snel mogelijk bij bijvoorbeeld een tankstation te krijgen. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten water mee te nemen.

De instantie is nog niet bezig met het koelen van beweegbare bruggen in het wegennet. Die bevatten veel staal dat kan uitzetten bij hitte. ,,Maar als het nodig is gaan we dat doen’', aldus een woordvoerder.

Hitte

Het is warm vandaag. En dat blijft de komende dagen zo. Voor veel mensen betekent dat genieten, voor veel anderen is het minder fijn. Voor groepen kwetsbare mensen brengt het zelfs risico’s met zich mee. Daarnaast is de zonkracht hoog waardoor de huid snel - vandaag al binnen 15 minuten - kan verbranden.

Vanaf morgen wordt het op sommige plekken meer dan 30 graden. Vooral in het midden, zuiden en oosten van het land wordt het warm. Ook de nachten blijven warm; het wordt niet veel kouder dan een graad of 20. Er is weinig wind en de luchtvochtigheid is hoog, waardoor het benauwd aan kan voelen.

Tekst gaat verder onder weeroverzicht.

Extra aandacht

Het hitteplan is in feite een waarschuwing voor hitte en de risico’s die dit met zich mee kan brengen en een oproep om extra op elkaar te letten. Vooral voor groepen kwetsbare mensen, zoals ouderen, baby’s, chronisch zieken, mensen met overgewicht, mensen in verzorgingshuizen en mensen in een sociaal isolement brengt hitte gezondheidsrisico’s met zich mee. Deze mensen moeten alert zijn op uitdroging en oververhitting. Ook baby’s en hele jonge kinderen hebben extra aandacht nodig om koel te blijven en genoeg te drinken.

Tal van scholen hebben inmiddels tropenroosters aangekondigd, de ANWB zet extra wegenwachten in en de GGD heeft verpleeghuizen, scholen, kinderdagverblijven, huisartsen, thuiszorgorganisaties en ziekenhuizen gewaarschuwd.

Techniekbedrijven melden dat het storm loopt om nog snel een airco te installeren. Martin Hoekstra van ST/Warmte in Nieuwkoop verwacht dat koeling de komende jaren belangrijker wordt dan verwarming. ,,De nieuwbouwwoning van vandaag is zo goed geïsoleerd dat rol van de verwarming beperkt is. De behoefte aan verkoeling neemt daarentegen alleen maar toe. Koelen is het nieuwe verwarmen.’’

Door de vroege hittegolf zou juni 2019 weleens de warmste juni sinds de metingen in 1901 kunnen worden.

Maatregelen tegen de zon en de hitte • Drink voldoende; • Draag dunne kleding die bescherming biedt tegen verbranding door de zon; • Zoek de schaduw op; • Smeer de huid in met zonnebrand; • Beperk lichamelijke inspanning in de middag; • Houd de woning koel door zonwering, ventilator of airconditioning; • Let extra op mensen in je omgeving die zorg nodig hebben.