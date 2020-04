RIVM: weer daling ziekenhuisopnames, huidige maatregelen lijken effectief

De afgelopen 24 uur zijn er 189 Covid-19-patiënten opgenomen in een ziekenhuis, meldt het RIVM. Het is voor het eerst sinds een aantal weken dat de ziekenhuisopnames onder de tweehonderd liggen. Die blijvende daling zou erop kunnen duiden dat de huidige beperkende maatregelen effectief zijn.

Vandaag zijn er ook 132 nieuwe sterfgevallen bijgekomen, blijkt uit cijfers die Regionaal Overleg Acute Zorgketens vandaag bekendmaakten. Dat zijn er 17 meer dan gisteren. Het totale aantal coronadoden in Nederland komt daarmee op 2643.

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames zit de laatste dagen op een relatief stabiel niveau. Deze week kwamen er slechts één keer meer dan 300 (308) nieuwe ziekenhuispatiënten bij. Gisteren zijn er 225 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld. Die daling is in Noord-Brabant goed te zien. Daar worden steeds minder mensen opgenomen: de afgelopen 24 uur waren dat er 80, het laagste aantal sinds 15 maart. Ook het aantal patiënten op de intensive care blijft dalen in Noord-Brabant. Volgens het RIVM passen de cijfers van de ziekenhuisopnames van de afgelopen dagen bij het beeld dat de verspreiding van Covid-19 langzamer verloopt dan wanneer er geen maatregelen genomen zouden zijn.

Besmettingen

Het aantal geconstateerde besmettingen is inmiddels opgelopen tot 24.413 in Nederland. De nieuwe meldingen komen uit alle 12 provincies, maar met 411 (31%) kwamen de meeste nieuwe meldingen uit de provincie Zuid-Holland.

Daar hoort een kanttekening bij: het werkelijke aantal besmettingen ligt hoger, omdat niet iedereen getest wordt. Het duurt soms een aantal dagen voordat het aantal doden in de cijfers worden verwerkt. Veel mensen zijn niet de afgelopen 24 uur, maar al eerder overleden of al eerder in het ziekenhuis opgenomen.

Sinds enkele dagen kunnen ook zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis getest worden als zij klachten hebben. Het eerste effect daarvan lijkt zichtbaar in de meldingen, omdat 550 (42%) van de nieuwe meldingen zorgmedewerkers betreft, meldt het RIVM.

Piek

De ‘piekdagen’ - de dagen waarop nog steeds het hoogste aantal mensen is overleden of waarop ze in het ziekenhuis zijn opgenomen - liggen steeds verder achter ons: 24 maart is nog steeds de dag met de meeste ziekenhuisopnames (556) en 2 april met de meeste sterfgevallen (156).

Meldingen van de komende dagen worden ook nog ‘verdeeld’ over de afgelopen tijd, maar de piek van zeker het aantal ziekenhuisopnames, lijkt voorbij. Eerder deze week bleek al dat niet alleen het aantal mensen op de intensive care terugloopt, maar ook het aantal coronapatiënten in ‘gewone’ bedden in het ziekenhuis.