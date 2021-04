RIVM stelt vaccinatiecijfers bij: 220.000 prikken minder gezet door programmeerfout

Het geschatte aantal coronavaccinaties is met 220 duizend naar beneden bijgesteld. Dat meldt het RIVM. Door ‘een programmeerfout’ zijn op 13 april te veel vaccinaties gerapporteerd. Op die dag voerde het instituut een nieuwe rekenmethode in en werden achterstanden weggewerkt. Het aantal gezette prikken schoot in één keer met circa 700 duizend omhoog . Een overschatting, zo blijkt nu.

Het RIVM schat na de correctie in dat tot en met afgelopen dinsdag bijna 5,2 miljoen vaccins zijn toegediend. De wijzigingen zijn vandaag doorgevoerd op het coronadashboard van de overheid. De correctie heeft geen invloed op het verloop van het vaccinatieprogramma, aldus het RIVM.

Tijdens het programmeren van de nieuwe rekenmethode is een fout gemaakt, waardoor het aantal gezette vaccinaties door huisartsen en zorginstellingen met zo’n 10 procent is overschat. Voor het totaal aantal gezette vaccinaties, waar ook de prikken die door GGD’en zijn gezet bij zijn gerekend, is de overschatting zo’n 4 procent.

Ontbrekende informatie

RIVM-vaccinatiebaas Jaap van Delden gaf afgelopen zaterdag in een interview met deze site al toe dat hij niet zeker wist of het aantal vaccinaties dat op het coronadashboard werd gemeld klopte. Zo'n 2 miljoen prikken van het totaal van toen bijna 5 miljoen waren gebaseerd op schattingen, stelde Van Delden. ,,Ja, dat is lastig. Er zit gewoon marge in dat getal, dat zou ik zelf natuurlijk ook liever anders zien. Schattingen zijn niet zo comfortabel. Je werkt liever met registraties.”

Het Outbreak Management Team (OMT) uitte in zijn jongste advies zorgen over het achterblijven van de registratie van het aantal gezette coronavaccins. Volgens het OMT staat naar schatting 70 procent van het aantal gezette vaccinaties in het landelijke vaccinatieregister. 90 procent van die geregistreerde vaccinaties komt van de GGD’en. Vooral van huisartsen en instellingen ontbreekt informatie.

Om toch zo precies mogelijk in te kunnen schatten hoeveel mensen gevaccineerd zijn, maakt het RIVM dus gebruik van een schattingsmethode. Die is onder meer gebaseerd op het aantal geleverde vaccins en een inschatting van het percentage vaccin dat wordt verspild (zo’n 1 procent). Het RIVM roept huisartsen en zorginstellingen op achterstallige vaccinregistratie bij te werken.

Ook internationaal klonk kritiek over de manier waarop Nederland zijn prikken registreert. Edouard Mathieu, hoofd data bij Our World In Data, dat een wereldwijd veel geraadpleegde website bijhoudt waarop de vaccinaties per land worden vergeleken, zei dat de rapportage van het prikken in Nederland ‘erg slecht’ is. Hij vindt het onvoorstelbaar dat een schatting als officiële statistiek wordt gebruikt. ,,Het is moeilijk te begrijpen dat nu de vaccinatie al zolang bezig is, er nog steeds zo’n verwarrend verschil zit tussen het geregistreerde en geschatte aantal prikken”, stelde Mathieu.

Nieuwe cijfers

Het totaal aantal prikken op het coronadashboard komt na de correctie van vanochtend uit op 5.176.010. Hierbij gaat het om de prikken die tot en met 27 april zijn gezet. Opvallend is dat de verkeerde berekening van 220 duizend prikken niet de enige wijziging in de getallen is. Ook de dagtotalen van afgelopen week zijn allemaal veranderd. Het gaat steeds om een verschil van enkele duizenden prikken.

De weekdoelstelling van afgelopen week, 729 duizend inentingen, werd in elk geval niet gehaald. Het aantal vaccinaties kwam net boven de 600 duizend uit. Voor deze week is het doel om uit te komen op bijna 650 duizend prikken.

In de komende weken zou het tempo stevig moeten worden opgevoerd. Volgens de leveringsplanningen zouden er deze week meer dan 1,2 miljoen vaccins het land binnenkomen.

