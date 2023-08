RIVM slaat alarm om fikse stijging soa's, kans dat antibiotica straks niet meer werkt

Zeker het aantal gonorroe-gevallen is het afgelopen jaar erg toegenomen, net als in landen om ons heen. Met name onder heterojongeren is de stijging groot. Mannen krijgen als ze gonorroe hebben soms pijn bij het plassen, of er komt slijm of pus uit de penis. Het is mogelijk dat vrouwen niets merken. Door de soa kunnen ontstekingen ontstaan.