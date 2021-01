RIVM schetst troebel vooruitzicht, ondanks hoopgevende cijfers

Met 3997 besmettingen was vandaag op zich een hoopgevende dag. De laatste keer dat het dagtotaal zo laag was, was 24 november, en we moeten terug naar begin oktober om een periode te vinden waarin het aantal besmettingen structureel onder de 4000 lag. Toch schetst het RIVM een uiterst troebel vooruitzicht. De stand van zaken, in vier hoofdstukken.