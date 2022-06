RIVM: Resistentie tegen antibiotica stabiel gebleven

De resistentie van bacteriën tegen antibiotica in Nederland is vorig jaar niet verder toegenomen in vergelijking met de vijf voorgaande jaren, concludeert het RIVM na onderzoek. Wel is de laatste jaren de resistentie toegenomen bij bepaalde bacteriën die meestal milde infecties veroorzaken, zoals aan de huid.

Wereldwijd komt het steeds vaker voor dat mensen ziek worden door bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica. Antibiotica werken dan niet meer. ,,In Nederland is dat probleem minder groot dan in veel andere landen. Wel blijft het voor Nederland belangrijk om scherp te blijven”, stelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Om resistentie te voorkomen is het belangrijk om antibiotica op de juiste manier te gebruiken en dus alleen als het nodig is, stelt het RIVM. ,,Alle ziekenhuizen in Nederland en steeds meer huisartsen besteden inmiddels aandacht aan het meten en verbeteren van hun antibioticagebruik.‘’

Tijdens de coronapandemie in 2020 en vorig jaar gingen minder mensen naar de huisarts. Huisartsen schreven in deze periode 10 procent minder antibiotica voor. Het gezondheidsinstituut stelt ook vast dat er sinds het begin van de pandemie minder uitbraken door resistente bacteriën in ziekenhuizen en verpleeghuizen zijn geweest.