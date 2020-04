RIVM: Pas op met loslaten lockdown

Het coronavirus is zo snel en ongrijpbaar dat versoepeling van restricties alleen heel voorzichtig kan. Scholen kunnen slechts onder ‘strikte voorwaarden’ open. Opties hierbij zijn basisscholen eerst, of oefenen in één regio.

Dat zegt Jacco Wallinga, de belangrijkste modellenmaker van het RIVM, in een interview met deze site. Komende week bekijkt het kabinet of en hoe coronamaatregelen kunnen worden teruggeschroefd. Wallinga’s prognoses over het virus en de gevolgen ervan vormen een belangrijke bouwsteen voor het kabinetsbeleid.

Lees ook Studie Harvard: Lockdowns nodig tot in 2022 bij uitblijven vaccin Lees meer

De rekenmeester waarschuwt: wees voorzichtig met versoepelen nu de coronapiek voorbij lijkt, ook op school. ,,Zomaar even de scholen opendoen, kan niet. Als je al aan openen denkt, zal het onder strikte voorwaarden moeten. Je kunt eerst even kijken hoe het in Denemarken loopt. Of denk aan klassen splitsen, of eerst de lagere scholen openen, of in één regio beginnen. Het brengen en ophalen kan op een andere manier.”

Quote Als je al aan openen denkt, zal het onder strikte voorwaar­den moeten. Je kunt eerst even kijken hoe het in Denemarken loopt Jacco Wallinga, Modellenmaker RIVM

Er loopt nog onderzoek naar de rol van kinderen bij de verspreiding van het virus. ,,Je moet heel zeker zijn van je zaak voordat je zulke maatregelen terugschroeft: we zijn nooit eerder in deze situatie geweest’’, zegt Wallinga, die verrast is door de snelheid waarmee corona over de wereld raast en door de vele gedaanten die het virus kent: ,,Zo is het bijna ongrijpbaar, het lijken wel twee of drie ziektes in één.”

Hoopgevend

Hoopgevend voor een uitweg uit de ‘intelligente lockdown’ is wel de gehoorzaamheid onder Nederlanders: veel mensen houden zich aan de oproep om thuis te blijven, blijkt uit een nieuwe RIVM-peiling. Wallinga: ,,Na de eerste steekproef onder tweeduizend mensen zien we dat mensen over de hele linie ongeveer 65 tot 75 procent minder mensen ontmoeten per dag. En dat is een gunstig percentage als je eventueel maatregelen wilt terugschroeven.”

Al keert het leven van voor corona voorlopig niet terug: ,,Dat hangt vooral af van een vaccin. In het gunstigste geval duurt dat dus anderhalf of twee jaar. Ik houd zelf ook van een concert bezoeken. Dat zit er voorlopig niet in.”

Nederland telt nu officieel ruim 30.000 coronapatiënten, meer dan 3400 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Al zijn beide aantallen onderschattingen: niet iedereen wordt getest, waardoor veel sterfgevallen ook niet op het officiële lijstje terechtkomen.