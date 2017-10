RIVM onderzoekt borstimplantaten: bijna 72 procent vrouwen heeft klachten

Vervolgonderzoek

Volgens het RIVM is het op basis van dit onderzoek niet mogelijk om aan te geven of de implantaten de oorzaak zijn van de klachten. Daarvoor is vervolgonderzoek nodig.

De afgelopen jaren is er veel ophef geweest over gezondheidsproblemen bij vrouwen door ondeugdelijke implantaten. Zo werden implantaten van de Braziliaanse fabrikant Silimed verboden omdat tijdens een controle bleek dat er glasvezeldeeltjes op zaten die daar niet thuis horen.

In 2010 raakte een Franse fabrikant van borstprotheses, PIP, in opspraak. Het bedrijf gebruikte siliconengel die alleen in industriële toepassingen mocht worden gebruikt, niet voor medisch gebruik. Deze implantaten hadden een verhoogde kans op scheuren en lekken. Honderden Nederlandse vrouwen hebben zich in de afgelopen jaren aangesloten bij rechtszaken tegen de fabrikant en de instantie die de implantaten had goedgekeurd. De Inspectie voor de Gezondheidszorg adviseerde vrouwen met een PIP-implantaat om deze te laten verwijderen. Wereldwijd hadden 400.000 vrouwen zo'n implantaat gekregen. In Nederland ging het om 1.600 vrouwen.