RIVM meldt 28 doden als gevolg van coronavirus, 9 nieuwe ziekenhuisopnames

176 nieuwe personen zijn vandaag gemeld die positief zijn getest op het coronavirus. Het totaal aantal positief geteste personen komt daarmee op 46.126. Het totaal aantal mensen dat in Nederland aan het virus is overleden staat nu op 5931. In het ziekenhuis zijn nu in totaal 11.722 mensen opgenomen (geweest).

Over het algemeen daalt het sterftecijfer in Nederland fors en bedraagt het inmiddels nog maar een fractie van wat het was op het dieptepunt van de coronacrisis. Ook het aantal nieuwe besmettingen nam de afgelopen weken gestaag af. Het RIVM schrijft deze afname toe aan de door het kabinet genomen maatregelen tegen de verspreiding van het virus.

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid riep mensen vandaag op om zich al bij milde klachten op corona te laten testen. ,,Dat kan bij koorts, maar óók bij alleen klachten als hoesten, niezen en kortademigheid. Ook daarbij geldt: ‘blijf thuis, en laat je testen!’’

Hoe gaat het in zijn werk als je je wil laten testen? Waarom testen we nu pas zoveel? Wat kost het? Lees hier zeven prangende vragen en de antwoorden van deskundigen over het nieuwe Nederlandse testbeleid.