RIVM houdt rekening met begin najaarsgolf, aantal coronabesmettingen loopt op

Het instituut registreerde in de afgelopen zeven dagen 12.269 positieve tests. Dat is het hoogste weektotaal sinds 13 augustus. Vergeleken met de week ervoor is het aantal bevestigde besmettingen met 39 procent gestegen. Dat is de snelste stijging op weekbasis sinds 25 juni, drie maanden geleden, toen de zomergolf op gang kwam.

Het aantal bevestigde besmettingen stijgt volgens het instituut onder vrijwel alle leeftijdsgroepen, maar met name onder mensen van 70 jaar en ouder. Naar verhouding hebben regio’s in Limburg en Gelderland de meeste positieve tests.

Ook het aantal ziekenhuisopnames stijgt. Vorige week zijn 287 mensen in het ziekenhuis opgenomen als gevolg van coronaklachten, het hoogste aantal in vijf weken tijd. Het RIVM heeft een site waar mensen kunnen doorgeven of ze coronaklachten hebben. Op die Infectieradar stijgt het aandeel deelnemers met coronaklachten eveneens.

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend registreerde het RIVM 2614 positieve tests. Dat is het hoogste dagcijfer sinds 3 augustus. Amsterdam noteerde de afgelopen dag 94 nieuwe gevallen. Daarna volgen Rotterdam (69), Den Haag (48), Apeldoorn (42) en Helmond (38). Het wordt ook drukker in de teststraten. Vorige week lieten 15.641 mensen zich testen, het hoogste aantal in zeven weken tijd.

Vanwege de stijging en de vooruitzichten vraagt het RIVM ‘extra aandacht voor vaccineren, testen en de andere basisadviezen’.

Verpleegafdelingen

Op de verpleegafdelingen werden afgelopen etmaal 113 nieuwe patiënten met corona opgenomen. In totaal worden in de klinieken op dit moment 596 mensen met corona verzorgd, 28 meer dan een etmaal geleden. Op de intensive cares werden 4 nieuwe patiënten met corona opgenomen. Het aantal mensen met een coronabesmetting op de ic’s steeg afgelopen dag met 2 naar 35.

Het LCPS maakt in de cijfers geen onderscheid tussen mensen die zo ziek zijn geworden na hun coronabesmetting dat ze moesten worden opgenomen en mensen die voor iets anders naar het ziekenhuis kwamen maar eenmaal daar ook corona bleken te hebben.

R-getal

Het zogeheten reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, steeg afgelopen vrijdag naar het hoogste niveau sinds 1 juli. Het cijfer staat nu op 1,1. Dat betekent dat een gemiddelde groep van 100 mensen met corona 110 anderen besmetten. Zij dragen het virus vervolgens over aan 121 mensen, die 133 anderen aansteken.

Bij elke stap wordt de groep virusdragers wat groter, en dan stijgt ook de kans dat anderen het virus oplopen. Hoe verder het getal boven de 1 komt, hoe sneller de verspreiding gaat.

WHO

De vrees van het RIVM is opvallend, omdat WHO-baas Tedros Adhanom Ghebreyesus twee weken nog bekendmaakte dat het einde van de coronapandemie in zicht is. Nederlandse virologen temperden toen meteen het enthousiasme: ,,Wij verwachten nog steeds een najaarsgolf.”

Mensen willen herhaalprik vooral bij nieuwe coronavariant Mensen willen de nieuwe herhaalprik tegen het coronavirus vooral krijgen als er een nieuwe variant opduikt waarvan patiënten zieker worden. Ook als het aantal ziekenhuisopnames toeneemt en uitstel van reguliere zorg dreigt, neemt de vaccinatiebereidheid toe. Het RIVM heeft voor de 21ste keer onderzocht wat mensen vinden van coronamaatregelen en -vaccinaties. De uitkomsten zijn vrijdag naar buiten gebracht. Het onderzoek is van 7 tot en met 11 september uitgevoerd onder 34.283 mensen. Voor de nieuwste enquête is onder meer gekeken naar de herhaalprikken. Die worden sinds afgelopen maandag gegeven. Elke Nederlander van 12 jaar en ouder die de eerste prikken heeft gehad, komt ervoor in aanmerking. Ouderen, zorgmedewerkers en mensen met medische risico’s krijgen voorrang. De extra inenting moet de afweer van mensen versterken, voor het geval er in het najaar of de winter een nieuwe coronagolf komt.

