RIVM bezorgd: Opmars illegale en gevaarlijke e-sigaret Juul in Nederland

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakt zich zorgen over de clandestiene verkoop van de in de Europese Unie verboden e-sigaretten van het Amerikaanse merk Juul. De vloeistof in die e-sigaret bevat bijna drie keer de toegestane hoeveelheid nicotine, waardoor ze als zeer verslavend gelden.

,,Het gebruik van nicotinezouten in Juul is opmerkelijk”, zegt Reinskje Talhout, tabaksexpert van het RIVM. ,,Die maken het makkelijker om de damp van de e-sigaret te inhaleren en maken dit product extra aantrekkelijk voor beginners.” Nicotinezouten worden rechtstreeks gewonnen uit bladeren van de tabaksplant.

Het RIVM wil de illegale verkoop van de e-smokers onderzoeken. ,,We willen benadrukken dat alle Juul-producten die nu in Nederland op de markt liggen, ongeautoriseerd zijn”, stelt ze vandaag in de Volkskrant. Juul werkt volgens eigen zeggen aan een e-sigaret die voldoet aan de Europese norm van 20 mg nicotine per ml; in de VS bevat de vloeistof 59 mg nicotine per ml.

Tabaksverkopers en e-sigarettenwinkels in alleen al Amsterdam merken sinds afgelopen zomer dat de vraag naar Juul toeneemt, vooral van toeristen. De krant vond binnen twee uur zeven winkels in het centrum van Amsterdam die Juul verkopen.

Marketing

Niet alleen Nederland maakt zich overigen zorgen over de schadelijke effecten van Juul. De sigaretten werden de afgelopen jaren gelanceerd in onder meer Israël, Groot-Brittannië, Rusland, Canada, Zuid-Korea en India. Het bedrijf wil nog meer landen veroveren en heeft daarvoor dit jaar 10 miljoen euro marketinggeld uitgetrokken. In veel landen is de verkoop deels aan banden gelegd. Zo is het percentage nicotine in veel gevallen verlaagd.

Het bedrijf zoekt nu naar mogelijkheden ook de rest van het wereld aan de Juul te krijgen. Zo hoopt Juul ook de Aziatische markt te kunnen veroveren. Vooral in Indonesië – een rokersvriendelijk land – ziet het veel potentie. Dit voorjaar lanceerde het een aangepast EU-product, met een lager nicotinegehalte, in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Die zal ook in Nederland op de markt komen, al is de lanceerdatum nog niet bekend.