RIVM bevestigt: Herbesmetting bij genezen patiënt zeer onwaarschijnlijk

Patiënten die zijn genezen van het coronavirus maar korte tijd later opnieuw positief testen, zijn waarschijnlijk niet voor een tweede keer besmet. Het gaat hierbij vermoedelijk om de laatste restjes van het virus die op dat moment uit de longen worden verdreven, bevestigt het RIVM een bericht van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vanmiddag.

,,Het immuunsysteem is na een genezing nog volop actief, waardoor het zeer onwaarschijnlijk is dat je opnieuw besmet bent met het virus”, laat een woordvoerder aan deze nieuwssite weten.

De voorbeelden zijn inmiddels legio: een Japanse vrouw kreeg in januari, nadat ze genezen was van het coronavirus, te horen dat ze opnieuw besmet was. Ook Chinese patiënten die ontslagen waren uit het ziekenhuis testten later voor een tweede keer positief. In april werden er nog eens honderd dergelijke gevallen gerapporteerd door de Zuid-Koreaanse gezondheidsinstanties.

Onderzoek WHO

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) onderzocht of een patiënt inderdaad korte tijd na genezing opnieuw besmet kan worden met het virus. Een mogelijke nieuwe besmetting met het virus is reden tot bezorgdheid, aangezien er wereldwijd wordt gehoopt dat wie besmet raakt en geneest, voldoende immuniteit ontwikkelt om een nieuwe opleving van de pandemie te voorkomen.

Vorige maand kon de WHO nog geen antwoord geven op die prangende vraag, maar daar is inmiddels verandering in gekomen. Dankzij recente data kan de WHO nu met zekerheid vaststellen dat patiënten op korte termijn onmogelijk tweemaal besmet kunnen worden met het coronavirus.

,,We zijn ons ervan bewust dat sommige patiënten positief testen nadat ze klinisch terug hersteld zijn”, aldus de WHO tegenover persbureau AFP. Volgens de WHO gaat het daarbij niet om een tweede besmetting, maar wel om de laatste restjes van het virus die op dat moment uit de longen worden verdreven. ,,Het is een onderdeel van de herstelfase.”

Langere termijn

Een woordvoerder van het RIVM bevestigt die lezing. ,,Wanneer je pas hersteld bent van het coronavirus, is je immuunsysteem nog volop actief. Het is daarom niet aannemelijk dat je op zo’n korte termijn opnieuw besmet kunt raken, ook al geeft de test aan dat je positief bent. Dat betekent waarschijnlijk dat er nog restjes virus in de longen zitten en de test die restjes aantoont.’’

Patiënten die met het coronavirus zijn geïnfecteerd, bouwen ongeveer een week na besmetting antistoffen op, toont recent onderzoek aan. Het is nog altijd niet duidelijk of het lichaam systematisch voldoende immuniteit opbouwt om een nieuwe aanval door het virus af te weren en, zo ja, hoe lang die immuniteit blijft bestaan. Over de langere termijn durft het RIVM dan ook geen uitspraken te doen.

Quote We leren elke dag steeds meer over het virus RIVM

,,Daar weten we simpelweg nog te weinig van. We leren elke dag steeds meer over het virus. Of iemand één of meerdere jaren na genezing weer besmet kan worden, zal de tijd moeten uitwijzen.” Evenmin blijft onduidelijk hoe lang besmette patiënten het virus exact kunnen verspreiden. ,,Om te begrijpen hoelang ze het virus verspreiden, is de systematische verzameling van monsters van herstelde patiënten vereist”, besluit de WHO haar relaas.

Onderzoek met apen

De bevindingen komen in elk geval overeen met Chinees onderzoek met proefapen, waaruit naar voren kwam dat een patiënt inderdaad immuun kan worden voor het coronavirus. De apen werden door de onderzoekers geïnfecteerd met het virus, werden ziek, werden beter en daarna nog een keer blootgesteld aan het virus zonder dat ze symptomen kregen.

,,Op het moment dat de longen genezen, komen er dode cellen bovendrijven. Dit zijn fragmenten van de longen waarop positief getest kan worden. Dat is geen besmetting, maar een reactivering. Het maakt eigenlijk deel uit van het genezingsproces”, zegt de Amerikaanse epidemioloog Maria van Kerhove daarover bij de BBC.