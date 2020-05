RIVM: Aantal doden door virus neemt toe met 27, 45 nieuwe ziekenhuisopnames

Het bijkomende aantal overlijdens tilt het totale Nederlandse sterftecijfer naar 5670. Gisteren bedroeg de toename 53. Bij de door het RIVM gemelde sterfgevallen is vastgesteld dat er sprake was van besmetting met het virus. Er wordt echter de kanttekening gemaakt dat het werkelijke aantal coronadoden hoger ligt, omdat niet iedereen wordt getest.



De afgelopen weken bleek, uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, dat er sprake is van ‘oversterfte’. Er overleden aanzienlijk meer mensen dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral onder ouderen in verzorgingstehuizen is de sterfte hoog. Het RIVM erkent de cijfers en heeft aangegeven ze mogelijk in een later stadium mee te nemen in de rapportage.



Andere landen, zoals België en Groot-Brittannië schrijven de oversterfte wel aan de corona-uitbraak toe. Zowel de oversterfte als het dagelijkse aantal door het RIVM gemelde sterfgevallen lopen de laatste weken gestaag terug. Omdat GGD’en niet alle overlijdens direct doorgeven, en soms pas enkele dagen later zoals tijdens een weekend, kan er van dag tot dag een fluctuatie optreden.