RIVM: Aantal apenpokkengevallen lijkt te stabiliseren

,,Inmiddels lijkt er sprake van een stabilisatie. Ook wereldwijd lijkt er in sommige landen sprake te zijn van een afvlakking”, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) donderdag. In totaal zijn nu 1136 mensen in Nederland positief getest. Dit zijn vooral mannen die seks hebben met mannen. Die groep vormt zo’n 98 procent van het totaal.

De afgelopen weken zijn er 10.440 vaccinaties gezet. Dat is ongeveer een derde van de doelgroep die op dit moment in aanmerking komt voor het vaccin tegen apenpokken. Verreweg de meeste vaccinaties werden in Amsterdam (3627) gegeven. Het effect van de vaccinaties is nog niet terug te zien in het aantal meldingen. Het duurt maximaal zes weken tot de volledige vaccinatie werkt, aldus het RIVM.

Eerste daling

Wereldwijd zijn er afgelopen week 5907 mensen positief getest, 21 procent minder dan een week eerder. Het is de eerste daling in ongeveer een maand tijd. ,,Deze daling laat mogelijk de eerste aanwijzingen zien dat het aantal gevallen in Europa afneemt. Dit moet de komende tijd blijken”, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de Verenigde Naties.

Het aantal bevestigde besmettingen met het apenpokkenvirus in Europese landen is opgelopen tot boven de 20.000. De WHO en de Europese gezondheidsdienst ECDC hebben 21.098 positieve tests geregistreerd. Precies een week geleden, bij de meest recente update, waren er 19.429 gevallen.

Positieve tests

Spanje heeft de meeste positieve tests. Bijna 6300 mensen in dat land hebben apenpokken opgelopen. Daarna volgen het Verenigd Koninkrijk en Duitsland (allebei ruim 3300), Frankrijk (bijna 2900) en Nederland (ruim 1100). Ruim 500 mensen in Europa hebben in een ziekenhuis gelegen vanwege de klachten die bij een besmetting horen. Twee mensen zijn aan apenpokken overleden.

Van ongeveer 9000 mensen is de seksuele geaardheid bekend, en bij ongeveer 97 procent van hen gaat het om mannen die seks hebben met mannen. Iets meer dan 3000 positief geteste mensen hebben ook hiv. Bij ruim 200 vrouwen is het apenpokkenvirus vastgesteld.

