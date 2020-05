RIVM: 63 nieuw gemelde sterfgevallen, stijging in aantal ziekenhuisopnames

Het weer slaat om, maar buiten zitten op Moederdag kan waarschijn­lijk best

14:01 Het is helaas een gegeven: morgen is het qua weer een minder mooie dag dan vandaag. Maar dat betekent niet dat moederdag in heel Nederland in het water valt. De temperaturen blijven veelal hoog en op veel plekken blijft het ook droog. Wel is het overal bewolkt.