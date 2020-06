RIVM: 5 nieuwe sterfgevallen en 6 ziekenhuisopnames

Het aantal besmettingen is in het afgelopen etmaal gestegen met 102. Het totaal aantal Nederlanders dat besmet is (geweest) met het virus komt hiermee op 46.647. De helft daarvan is 59 jaar of ouder.

In het ziekenhuis zijn nu in totaal 11.750 mensen opgenomen (geweest). Qua opgenomen coronapatiënten is de helft 69 jaar of ouder, bij overledenen was de helft 82 jaar of ouder.

Het werkelijke aantal doden ligt aanzienlijk hoger, omdat lang niet iedereen wordt getest. Bovendien worden sterfgevallen soms pas dagen later doorgegeven. Ook ligt het werkelijke aantal infecties waarschijnlijk een stuk hoger. De cijfers liggen na weekenden - in dit geval Pinksteren - vaak hoger, omdat er in het weekend minder wordt geregistreerd.

Veel doden in Boxtel

In de afgelopen week is het virus relatief veel vastgesteld in de Gelderse gemeenten Rheden en Elburg, en in Schouwen-Duiveland (Zeeland). In Brunssum en Valkenburg (Limburg) zijn de afgelopen twee weken relatief veel mensen in ziekenhuizen opgenomen. In het Brabantse Boxtel zijn de afgelopen twee weken naar verhouding veel mensen overleden.

Sinds de piek van begin april - toen er op sommige dagen meer dan tweehonderd mensen overleden aan het virus - daalt het sterftecijfer. Ook het aantal nieuwe besmettingen nam de afgelopen weken gestaag af. Het RIVM schrijft deze afname toe aan de door het kabinet genomen maatregelen tegen de verspreiding van het virus.

Iedereen mag testen

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid roept mensen op om zich al bij milde klachten op corona te laten testen. ,,Dat kan bij koorts, maar óók alleen bij klachten als hoesten, niezen en kortademigheid.

Het landelijke coronatest afsprakennummer (0800-1202), waar iedereen met klachten van het coronavirus zich sinds gisteren kan melden om getest te worden, is op de eerste dag massaal gebeld. Doordat mensen meerdere keren probeerden te bellen ontstond een toestroom van 323.000 telefoontjes.

Vandaag is het callcenter – net als iedere dag – weer bereikbaar van 8.00 uur ‘s ochtends tot 20.00 uur ‘s avonds om afspraken te maken. Aan de hand van deze eerste dag verwachten de GGD’en ook de komende dagen nog grote drukte en mogelijk langere wachttijden bij het landelijke afsprakennummer.

Binnen 48 uur na de test worden mensen volgens de GGD gebeld over de uitslag. Als er sprake is van een besmetting, start de GGD een bron- en contactonderzoek.