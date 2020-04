RIVM: 138 nieuwe sterfgevallen en 124 ziekenhuisopnames erbij

Het aantal meldingen van overleden personen als gevolg van het coronavirus is de afgelopen 24 uur met 138 gestegen. Het totale dodental stijgt daarmee naar 4054, voor het eerst boven de 4000. Daarnaast kwamen er 124 meldingen binnen van mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Het aantal sterftemeldingen is lager dan gisteren (165), toen veel sterfgevallen uit het weekend werden gerapporteerd.

Het totaal aantal mensen dat in het ziekenhuis opgenomen is geweest met een coronabesmetting staat nu op 10.021. Het totaal positief geteste personen komt op 34.842, een stijging van 708 registraties. Het werkelijke aantal besmettingen ligt echter hoger dan het aantal dat hier genoemd wordt. Dit komt omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt. Er is een vertraging tussen de dag van ziekenhuisopname of overlijden en de dag waarop dat gerapporteerd wordt.

Als alle sterfgevallen en ziekenhuisopnames zijn ‘verdeeld’ over de werkelijke dagen van overlijden of opname, is duidelijk te zien dat de ‘slechtste’ dagen al van eind maart dateren. De piek van de coronaepidemie ligt alweer enige tijd achter ons. Dat is ook wat RIVM-directeur Jaap van Dissel gisteravond in de persconferentie liet weten: ,,We zijn net over de top van de piek heen”.

De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Het aantal nieuwe meldingen per dag van in het ziekenhuis opgenomen patiënten vertoont nog steeds een dalende lijn. Hetzelfde geldt voor het aantal gemelde overleden patiënten.

Volledig scherm Een beademingsapparaat in een extra intensive care kamer in het Tergooi ziekenhuis. © ANP

Ic-opnames

Per week worden bijna 40.000 mensen getest op het coronavirus. Volgens het RIVM daalt het percentage positieve tests. Dat komt doordat andere groepen worden getest, maar ook doordat er minder mensen besmet raken ‘door de maatregelen die op 16 maart zijn genomen’. Vanaf die dag zijn de scholen dicht en werken de meeste mensen vanuit huis. De dag ervoor moesten restaurants, sportscholen, sauna’s en clubhuizen hun deuren sluiten.

Eind maart en begin april lag de sterfte het hoogst. Op 2 april overleden 167 mensen aan het coronavirus, op 31 maart stierven 166 mensen. Afgelopen vrijdag overleden 110 coronapatiënten, op zaterdag 103 mensen. De helft van de opgenomen patiënten is 69 jaar of ouder, bij de overleden patiënten was de helft 82 jaar of ouder.

Noord-Brabant (7331) en Zuid-Holland (7048) hebben de meeste vastgestelde besmettingen. Omgerekend naar het aantal inwoners zijn er relatief veel besmettingen in Oost-Brabant (Uden en Veghel), in het Peelgebied en in het noorden van de Veluwe en de IJsseldelta bij Zwolle.

Ook het aantal patiënten dat op de intensive care ligt, daalt al enige tijd. Het aantal Nederlandse coronapatiënten op de intensive care is gisteren met 71 gedaald. Er liggen nu nog 1087 mensen op de ic, meldde het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) gisteren. Eergisteren stond de teller nog op 1158, zondag op 1176. Het nieuwe aantal ic-opnames wordt vandaag om 16.00 uur bekend gemaakt.