RIVM: 13 passagiers uit vliegtuigen Zuid-Afrika besmet met omikronvariant

De nieuwe coronavariant omikron is geconstateerd bij dertien mensen in twee vliegtuigen uit Zuid-Afrika die vrijdag in Nederland zijn geland. Dat meldt het RIVM zondagmiddag.

Van de 624 passagiers in de vliegtuigen zijn er 61 positief getest op corona, van wie er dus 13 zijn gediagnosticeerd met de nieuwe virusvariant.

De twee vliegtuigen uit Kaapstad en Johannesburg zijn vrijdagochtend geland op Schiphol bij Amsterdam. De passagiers en bemanningsleden moesten enkele uren wachten voordat ze de vliegtuigen mochten verlaten en werden allemaal getest op corona. De monsters zijn inmiddels geanalyseerd.

Het onderzoek is nog niet afgerond. Mogelijk wordt de nieuwe variant in meer testmonsters aangetroffen. Het RIVM verwacht vandaag geen update meer te geven. ,,Ik weet ook niet of we het nog iedere keer gaan melden. We gaan de verspreiding in Nederland monitoren via onze kiemsurveillance”, aldus een woordvoerder van het RIVM.

In isolatie

Coronaminister De Jonge zei vanmiddag tijdens een persbijeenkomst dat alle positief geteste mensen in isolatie zitten. Er geldt een quarantaineplicht bij reizigers die nu nog terugkomen uit zuidelijk Afrika.

De Jonge wil, in overleg met RIVM en Europese collega’s, kijken of nog extra beperkingen nodig zijn. Deze variant is sowieso besmettelijker, maar er moet nog blijken of die ook ziekmakender is en of de vaccins ertegen werken.

De minister wil niet uitsluiten dat extra maatregelen binnen Nederland nodig zijn als omikron een grote bedreiging blijkt.

De omikronvariant werd voor het eerst gemeld in Zuid-Afrika. Inmiddels is deze variant op verschillende plaatsen in de wereld opgedoken. Het RIVM roept terugkerende reizigers uit omikronrisicolanden op om zich te laten testen.

Voor deze mensen is een speciaal telefoonnummer geopend waar zij een testafspraak kunnen maken. Dat nummer is 0800-5005.

