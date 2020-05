RIVM: 13 nieuwe sterfgevallen en 9 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld

De afgelopen 24 uur zijn er 13 nieuwe meldingen binnengekomen van patiënten die zijn overleden aan het coronavirus. Gisteren op Hemelvaartsdag werden er 27 sterfgevallen gerapporteerd. 9 mensen zijn in het afgelopen etmaal met het coronavirus opgenomen in het ziekenhuis. Dit blijkt uit de dagelijkse cijfers van het RIVM.

Het werkelijke aantal infecties ligt waarschijnlijk een stuk hoger. Ook kunnen de cijfers van vandaag gekleurd zijn doordat meldingen van gisteren door Hemelvaartsdag pas vandaag gemeld zijn. Daarnaast: niet iedereen met, veelal milde, klachten wordt op het virus getest.

Het sterftecijfer is in werkelijkheid aanzienlijk hoger, omdat alleen sterfgevallen worden meegerekend die ook positief getest zijn. Vanaf juni komt daar verandering in, dan zou iedereen met klachten getest kunnen worden.

Volledig scherm CBS © CBS

Totalen

Het totaal aantal sterfgevallen als gevolg van het coronavirus komt met de nieuwe meldingen op 5788. Het RIVM kreeg van de GGD’en in het land de afgelopen 24 uur 188 nieuwe meldingen van bevestigde besmettingen binnen. In totaal zijn inmiddels 44.888 mensen in Nederland positief getest op het virus. 11.649 mensen werden in totaal in ziekenhuis opgenomen met corona.

Het aantal mensen dat ziek wordt door het coronavirus neemt sinds eind maart af. Volgens RIVM-baas Jaap van Dissel ‘wiebelt het reproductiegetal tussen de 0,7 en de 1'. Dit betekent dat elke besmette persoon gemiddeld minder dan één andere persoon besmet, waardoor het aantal besmettingen afneemt.

Meer vrouwelijke besmettingen

De actuele cijfers van het RIVM laten zien dat vooral vrouwen besmet zijn geraakt door het coronavirus. Op dit moment ligt het totaal aantal gemelde besmettingen op 44.888, waarvan 28.367 vrouw is. Dat aantal is dus veel hoger in vergelijking met het aantal besmette mannen. Dat komt omdat er meer vrouwen actief zijn in de zorgsector en het virus dus makkelijker oplopen.

De helft van de opgenomen patiënten is 69 jaar of ouder, meldt het RIVM. Ongeveer 61 procent van alle opnames is man. Dat aantal ligt een stuk hoger in vergelijking met de vrouwen die worden opgenomen. Ook zijn er meer mannen dan vrouwen overleden aan het virus. Zo'n 55 procent van het aantal sterfgevallen was man. De helft van het totaal aantal overledenen was 82 jaar of ouder.