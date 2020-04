RIVM: 123 sterfgevallen erbij en 137 nieuw gemelde ziekenhuisopnames

LIVE | ‘Virus gebruikt neuscellen als toegangs­poort’, niet alle basisscho­len open op 11 mei

14:04 Het coronavirus was al op 15 februari in Nederland, twaalf dagen voordat de eerste patiënt officieel positief werd getest, bericht deze krant. Het kon dus dagen ‘vrij rondwaren’. Verder trekt de coronacrisis een zware wissel op de grote economieën in Europa: Frankrijk en Duitsland berichten over nijpende economische omstandigheden. Het dodental in Nederland is de afgelopen 24 uur met 123 gestegen naar 4177. Lees alles over de coronacrisis hieronder in ons liveblog. Het vorige blog leest u hier terug.