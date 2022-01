Rijstrook op A27 bij Werkendam weer open na autobrand

Nederlan­der keek in 2021 iets minder televisie

Nederlanders keken in 2021 iets minder televisie dan een jaar eerder. Gemiddeld zaten mensen zo’n 2 uur en 34 minuten per dag voor de de buis, zes minuten minder dan in 2020, staat in het jaaroverzicht van Stichting KijkOnderzoek (SKO).

