Rijkswaterstaat: Recordaantal boetes voor negeren rood kruis

,,En dan te bedenken dat het jaar nog niet ten einde is. Het lijkt alsof weggebruikers stoïcijns zijn en de regels bewust blijven negeren om even wat tijdwinst te pakken. Normaal gesproken is een recordscore een mooi gegeven, maar in dit geval betekent het een dieptepunt”, zegt woordvoerder Diederik Fleuren.



De maatregel wordt volgens Fleuren genomen voor de verkeersveiligheid. Nergens anders voor. ,,Het is puur wangedrag dat keihard moet worden aangepakt, want het is niet voor niets dat rijstroken met een rood kruis worden afgesloten", reageert minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) op de cijfers die RWS voor De Telegraaf verzamelde.