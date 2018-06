Rijksrecherche onderzoekt lekken nieuwe burgemeester Amsterdam

Het politieonderzoek heeft afgelopen weken 'voldoende aanknopingspunten' opgeleverd, laat een woordvoerder van het OM weten. De Rijksrecherche heeft de taak vermeend strafbaar gedrag binnen de overheid te onderzoeken. Het doorspelen van informatie uit de vertrouwenscommissie valt hieronder.



Johnas van Lammeren, raadslid van Partij voor de Dieren in Amsterdam en voorzitter van deze commissie, heeft op 3 mei aangifte gedaan. Aanleiding was een stuk in De Telegraaf over de manier waarop de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad te werk gaat; de leden horen bijvoorbeeld pas kort voor een bijeenkomst waar zij naartoe moeten gaan.



In het onderzoek worden ook publicaties meegenomen uit Het Parool en De Telegraaf van dinsdag. Die gingen over de verdeeldheid binnen de vertrouwenscommissie. Een aantal leden wil kandidaat Carolien Gehrels (PvdA) voordragen als nieuwe burgemeester, anderen gaan voor Femke Halsema (GroenLinks).



Afluisteren

Eerder deze maand kwam naar buiten dat het Openbaar Ministerie een journalist van het Brabants Dagblad had afgeluisterd in een onderzoek naar een lek bij de benoeming van de burgemeester van Den Bosch. De verslaggever beschreef tot in detail hoe deze benoeming tot stand kwam.



Verdeeld over twee rondes hebben in Amsterdam 114 kandidaten gesolliciteerd. Commissaris van de Koning Johan Remkes selecteert kandidaten in overleg met de vertrouwenscommissie, waarna de gemeenteraad de nieuwe burgemeester aanbeveelt. De benoeming moet voor het zomer reces plaatsvinden.