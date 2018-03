Rijksmuseum ontruimd vanwege stroomstoring

Het is nog onduidelijk waardoor de storing is veroorzaakt. Volgens de brandweer zou er bij werkzaamheden een stroomkabel zijn geraakt, waarna een kettingreactie in werking trad. Meerdere elektriciteitskastjes in de buurt begaven het na de knal. Mogelijk is ook de hoofdleiding bij de Daniël Stalpertstraat geraakt.



Het is ook nog onbekend hoeveel huishoudens last hebben van de storing. Het openbaar vervoer had er ook enige tijd last van: al het tramverkeer stond stil. Rond 11.30 reed ongeveer de helft van de tramlijnen weer de normale route, meldde het Amsterdamse ov-bedrijf GVB. Alleen de lijnen die het getroffen gebied in de wijk De Pijp doorkruisen, rijden nog niet doordat er geen stroom op de bovenleiding staat. De metro's rijden wel.