Rijke Arabieren storten zich op Limburgse woningmarkt

videoRijke Arabieren storten zich op de vastgoedmarkt in het zuidelijkste puntje van Limburg. Ze kopen huizen in Vaals, blijkt uit een reportage van het NTR-programma De Nieuwe Maan . Inmiddels zijn 10 tot 20 huizen in het dorpje bij het drielandenpunt in handen van bewoners van de Golfstaten.

Dat meldt Dagblad de Limburger, die naar aanleiding van de reportage navraag deed bij makelaars en de gemeente Vaals. Morgen begint de NTR een speciaal programma over de aanwezigheid van Arabieren in Nederland: Het Geld van de Sjeik.

Een makelaar vertelt in het programma hoe hij een huis verkocht in het Limburgse dorp met nog geen tienduizend inwoners . De kopers waren zelf in het buitenland. Een vriend leidde hen met een videoverbinding op zijn telefoon rond. De deal werd daarna meteen gesloten.

Klimaat

De sjeiks komen naar Limburg voor het in hun ogen aangename klimaat. Vergeleken met de temperatuur in de woestijn is het hier in de zomer een stuk koeler. Bovendien trekt het landschap ze: groene heuvels zijn schaars in de regio waar ze vandaan komen.

Arabieren zijn in Vaals geen nieuw fenomeen. Al een aantal jaar zijn ze te vinden op vakantiepark Landal. Presentator Tarik Yousef vertelt dat de eerste Arabieren in de regio belandden vanwege een bezoek aan het ziekenhuis van Aken, net over de Duitse grens. Toch verblijven ze liever in Nederland. ,,Ze vinden de Hollanders leuker", zegt Yousef.

Outlet

Niet alleen Vaals ziet een toename van het aantal Arabieren, zegt Yousef, die het aantal toeristen uit de Golfstaten in Nederland op honderdduizend schat. Ook steden als Delft en Roermond zien regelmatig bovengemiddeld rijke toeristen uit de regio passeren. In Delft is het Delfts blauw in trek, in Roermond is de Designer Outlet favoriet.

,,Gemiddeld geven ze per trip 6.000 euro aan kleding uit”, vertelt Yousef. ,,Dat is voor ondernemers dus heel lucratief.”

Volledig scherm Een fragment uit Het Geld van de Sjeik © videostill