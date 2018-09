'Rijk wist in 2016 al van meningokok-gevaar'

'Kunstken­ner Jan Six vindt opnieuw Rem­brandt'

6:27 De Amsterdamse kunsthistoricus Jan Six (39) heeft wederom een schilderij van Rembrandt ontdekt. Dat deed hij in 2014 bij veilinghuis Lempertz in Keulen, zegt hij in een gesprek met De Volkskrant. Op het schilderij wordt een Bijbelse scène afgebeeld.