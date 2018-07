Rijexamen sneller afgebroken bij gevaarlijke situatie

Vanaf dit najaar gaat het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) rijexamens sneller afbreken wanneer er sprake is van gevaarlijke situaties. Nu laten examinatoren kandidaten vaak nog doorrijden en de tijd van het examen volmaken. Rijschoolhouders zijn verdeeld over de maatregel: 'Dit is echt bullshit.'

Vanwege de oplopende wachttijd voor het doen van rijexamen (soms tot wel 10 weken) komt het CBR in een Kamerbrief met een aantal maatregelen om het slagingspercentage te vergroten. Eén daarvan is het sneller afbreken van rijexamens waarbij kandidaten duidelijk niet goed voorbereid zijn. Woordvoerster Nathalie Dingeldein van het CBR: ,,Je hebt het dan echt over gevaarlijk rijgedrag, waarbij sprake is van onvoldoende beheersing van het voertuig. Kandidaten hebben dan de basis nog niet onder de knie, zoals schakelen of sturen. Dat soort mensen hoort niet thuis op een rijexamen."



Momenteel worden er maandelijks gemiddeld 130 examens afgebroken omdat kandidaten gevaarlijk rijgedrag laten zien. Met de nieuwe regels die komend najaar ingaan zal dat aantal volgens het CBR nog wat verder oplopen. ,,Als iemand kansloos rijdt, gaan we voortaan eerder terug. Nu laten examinatoren kandidaten soms uit coulance nog doorrijden, met de hoop dat ze het toch nog beter gaan doen of er toch iets van leren. Vanaf dit najaar gaan we het examen direct afbreken als iemand gevaarlijk rijgedrag vertoont, zoals met 50 invoegen op de snelweg of fietsers afsnijden." Willen ze opnieuw examen doen, dan moeten ze voortaan bovendien zes weken wachten in plaats van twee.

Geschrokken

Brancheorganisatie Vereniging Rijschool Belang (VRB) is blij met de maatregel. Woordvoerster en tevens rij-instructrice Irma Brouwer: ,,Dit is absoluut een goed punt, want wij zijn zelf ook geschrokken van het aantal examens waarbij gevaarlijk gedrag voorkomt. Het is walgelijk dat er rijscholen zijn die pakketten aanbieden waarbij je vijf lessen neemt (gemiddeld slagen mensen bij het CBR na 38,8 uur les) en dan examen doet. We zijn niet zozeer bang dat die kandidaten de weg op komen, want dat houdt het CBR gelukkig tegen, maar vinden wel dat die rijscholen misbruik maken van de schaarse capaciteit qua examens. Ze houden anderen tegen in hun bedrijfsvoering."



De rijscholen zelf zijn verdeeld. Robert Mohan, eigenaar van rijschool Lotus in Dordrecht: ,,Ik vind het terecht. Nu worden namelijk vaak kandidaten naar het examen gestuurd als ze nog niet klaar zijn. Daardoor lopen de wachttijden op. Wij schatten tijdens een proefles in hoeveel lessen iemand nodig heeft en vragen het examen zes tot acht weken van tevoren aan. Lukt het dan toch niet, dan verschuiven we het. Wij hebben wel pakketten van tien lessen, maar dat is voor mensen die eerst elders hebben gelest en hun kennis willen opfrissen. Maar als beginner tien lessen nemen en dan op examen gaan, dat kan nooit. Dan kun je net schakelen."

Geld terug

Quote Wij zitten vanaf het begin bij de leerlingen, dus wij weten echt wel of iemand kan rijden Natasja Hassan Natasja Hassan van rijbewijs.nu is wat minder blij met de plannen van het CBR. ,,Mag ik grof zijn? Ik vind het echt bullshit. Examinatoren zijn goed getraind, dus die willen in mijn ogen gewoon langer pauze houden. Een leerling krijgt niet eens een kans. Ik snap wel dat je het examen afbreekt als je brokken maakt, maar nu al denk ik soms: sorry hoor, dit slaat nergens op. Wij zitten vanaf het begin bij de leerlingen, dus wij weten echt wel of iemand kan rijden."



Ook Hassan biedt spoedpakketten aan, maar raadt leerlingen af om daarna al examen te doen. ,,Gemiddeld slagen leerlingen bij ons na 40 tot 45 lessen. We hebben pakketten vanaf 15 lessen, maar die zijn vooral bedoeld voor jongeren die er speciaal voor sparen en die het in etappes doen. We laten nooit iemand na 25 lessen afrijden."

Pak rijschoolhouders aan

Wat Hassan betreft zou het CBR er beter aan doen om de rijschoolhouders zelf aan te pakken. Hassan: ,,We moeten nu om de vijf jaar bijscholen en doen dan een rijles met iemand die al zo'n tien jaar een rijbewijs heeft. Dat slaat natuurlijk nergens op. Er zijn heel veel mensen op de weg die geen rijles zouden moeten geven."



Brouwer sluit zich daarbij aan: ,,Het is nu vooral een examentraject in plaats van een opleidingstraject. Je kunt tegenwoordig via een online cursus rijschoolhouder worden. Wij vinden dan ook dat die instroom naar een hoger niveau moet, want de toelatingseisen zijn nu te laag. En zolang je alleen maar regels hebt en geen goede handhaving, schiet het niet op. Daar is uiteindelijk de eerlijke, hardwerkende rijschoolhouder de dupe van."