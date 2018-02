Rieten dak? 'Gebruik haard en houtkachel even niet'

Juist nu het stookseizoen al een tijdje bezig is, zit er roet in schoorstenen die veel worden gebruikt. Dat maakt de kans op vonken uit de schoorsteen groter.



De omstandigheden zijn vergelijkbaar met 2013, meldt Univé. In het begin van dat jaar gingen op één dag ruim tien woningen in vlammen op. In het Groningse De Wilp werd vanmorgen nog een woonboerderij met rieten kap in de as gelegd. Niemand raakte gewond.