Ridouan Taghi, meestgezochte crimineel van Nederland, opgepakt in villa in Dubai

EINDE AAN KLOPJACHTDe politie in Dubai heeft vandaag de voortvluchtige topcrimineel Ridouan Taghi (41) in een appartement. Dit gebeurde in samenwerking met de Nederlandse politie en het Openbaar Ministerie (OM). Taghi wordt verdacht van betrokkenheid – als opdrachtgever – bij verschillende moorden. Hij wordt al jaren beschouwd als de meestgezochte crimineel van Nederland en een van de meestgevreesde mocro-kopstukken van Europa. Volgens de politie had Taghi een valse identiteitskaart bij zich en woonde hij in ‘een residentiële villa in Dubai’.

Ridouan Taghi (41), ook wel de ‘De Neus uit Vianen’ genoemd, werd al anderhalf jaar internationaal gezocht en stond op nationale en internationale opsporingslijsten.

Voor zijn aanhouding, die rustig zou zijn verlopen, was een beloning van 100.000 euro uitgeloofd. De politie in Dubai meldt dat het tipgeld heeft geleid tot de arrestatie, maar de Nederlandse autoriteiten ontkennen dat.

Volledig scherm © Politie

Uitlevering

Nu Taghi eindelijk is aangehouden, gaat het Openbaar Ministerie om zijn uitlevering vragen. Het OM rekent erop dat de crimineel snel zal worden uitgeleverd aan Nederland. Landelijk hoofdofficier Fred Westerbeke rekent op weken, ‘misschien sneller’. Ook Justitieminister Ferd Grapperhaus is ‘positief gestemd’. Dubai voelt dat ook zo, laat de bewindsman weten.

Uitlevering van Taghi aan Nederland is wel een stuk lastiger dan bijvoorbeeld uit een EU-land, erkent Grapperhaus. Nederland heeft met Dubai namelijk geen eigen uitleveringsverdrag. Maar er is ‘aan beide kanten een positieve stemming over hoe we dat kunnen doen. En dat maakt bij dit soort zaken natuurlijk wel uit’, aldus Grapperhaus.

Landen kunnen overigens wel onderling afspraken maken over uitleveringen, met dank aan een multilateraal verdrag. Dat is een verdrag tussen meerdere landen, zoals akkoorden van de Verenigde Naties (VN), waar zowel Nederland als de Verenigde Arabische Emiraten lid van zijn.

Bekijk hier hoe Taghi uitgroeide van straatschoffie tot de meest gezochte crimineel van Nederland

‘Hun hulp was essentieel’

Volgens het Openbaar Ministerie is de arrestatie van Taghi te danken aan ‘niet aflatende inspanningen van de Nederlandse politie en intensieve internationale samenwerking met de politie van Dubai’. ,,Hun hulp was essentieel. Ik spreek enorm veel waardering uit voor de professionele werkwijze van onze collega’s en die in Dubai”, zegt korpschef Erik Akerboom, die zijn dank heeft overgebracht aan zijn ambtgenoot in Dubai.

Justitie vermoedde al dat Taghi in Dubai verbleef. ,,De arrestatie van Taghi is voor Nederland van groot belang’’, zegt Akerboom. ,,Met hun criminele activiteiten vormen Taghi en zijn handlangers een bedreiging voor de rechtsstaat. Het is er ons als politie alles aan gelegen de rechtsstaat te beschermen en bedreigingen weg te nemen.’’

Tekst gaat verder onder dit feitenblok

Groot team

Een team van honderd rechercheurs en specialisten van de Landelijke Eenheid van de politie werkten ‘dag en nacht’ aan de opsporing van de voortvluchtige verdachte. ,,In de wereld van vandaag is het opbouwen van een strategische samenwerking belangrijker dan ooit en juist door internationaal nauw met elkaar samen te werken is het mogelijk om effectief en slagvaardig op te treden’’, zegt Jannine van den Berg, politiechef van de Landelijke Eenheid. De arrestatie van Taghi is volgens haar ‘een goed voorbeeld daarvan’.

Volgens de politie in Dubai kwam Taghi via de luchthaven Dubai binnen. Hij had officiële documenten, waaronder een officieel paspoort en een reisvisum, bij zich en woonde in een van de meest luxueuze woonwijken in Dubai ‘zonder zich bezig te houden met criminele activiteiten’, meldt de politie. Taghi gebruikte handlangers met verschillende nationaliteiten voor de dagelijkse gang van zaken en om in zijn levensbehoeften te voorzien.

Rechterhand

Met de aanhouding van Taghi gaat de politie onverminderd door met de jacht op zijn rechterhand Saïd Razzouki, die eveneens wordt verdacht van betrokkenheid bij verschillende liquidaties en moordpogingen. De motieven voor de al dan niet voltooide moorden lopen uiteen van wraak voor verraad tot woede over niet-betaalde schulden.

Het OM is al met al blij en opgelucht dat Taghi is opgepakt in Dubai. Er is daarmee een gevoelige klap toegebracht aan de internationale criminele organisatie waarvan Taghi als kopstuk wordt gezien. Het onderzoek naar de organisatie en zijn vele handlangers gaat verder.

Rond 18.30 uur gaf het OM een persconferentie over de aanhouding van Taghi. AD was daarbij aanwezig en deed live verslag.

Uitlevering met Dubai Uitlevering zonder uitleveringsverdrag is moeilijk maar niet onmogelijk, zei Geert-Jan Knoops, hoogleraar Politiek van het internationaal recht, eerder tegen deze nieuwssite. Hij kan zich echter niet voorstellen dat de Verenigde Arabische Emiraten, waarvan Dubai deel uitmaakt, meewerkt aan een uitlevering zonder verdrag. ‘Dat zou in strijd zijn met het internationaal uitleveringsrecht.’ Voor zover bekend heeft Dubai tot nu toe eenmaal een verdachte aan Nederland uitgeleverd. In 2016 leverde het emiraat een 65-jarige man uit die ‘als bankier van de onderwereld’ grote geldbedragen zou hebben witgewassen. De Verenigde Arabische Emiraten zijn namelijk lid van de Verenigde Naties, en in een VN-verdrag is geregeld dat verdachten van corruptie, witwassen of lidmaatschap van een criminele organisatie wel kunnen worden uitgeleverd. Knoops: ‘Maar deze verdachten kunnen alleen worden vervolgd voor de misdrijven op basis waarvan ze zijn uitgeleverd.’ Liquidaties vallen niet onder dit anti-corruptieverdrag

Volledig scherm Kaartje van Dubai © AD

Volledig scherm © Politie

Volledig scherm © Politie