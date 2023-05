‘Ridouan Taghi kon vanuit EBI contact hebben met verdachte neef in Marokko’

Lichaam vader lag in vrieskist van 82-jarige zoon in Landgraaf: ‘Heb hem in jaren niet gezien’

Bij een 82-jarige man thuis is dit weekend een lijk aangetroffen dat er lange tijd lag. De bewoner heeft zijn vader na een natuurlijke dood in de vrieskist bewaard. De politie in Landgraaf (Limburg) wil nu weten hoelang het lichaam daar lag en waarom.