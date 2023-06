Ridouan Taghi heeft een nieuwe advocaat

Ruperti laat in een eerste reactie weten op verzoek van Taghi nu een nieuw advocatenteam samen te stellen dat zijn belangen behartigt in het omvangrijke Marengo-proces en hem bijstaat in een eventueel hoger beroep. ,,Iedereen heeft recht op een advocaat. Het feit dat hij in een zo’n grote strafzaak door toedoen van het Openbaar Ministerie nu zonder zit, is mijn motivatie om hiermee aan de slag te gaan.” In een exclusief interview op deze site gaat Michael Ruperti later uitgebreid in op zijn keuze.

Taghi’s voormalige advocaat Inez Weski werd op 21 april aangehouden op verdenking van deelname aan een criminele organisatie. Ook wordt ze verdacht van het schenden van geheimen. Ze zou berichten van Taghi hebben doorgespeeld aan de buitenwereld. Weski, die een paar weken vastzat, besloot daarop te stoppen als advocaat van Taghi. Ze is inmiddels weer vrij, maar blijft wel verdachte in de zaak.

Heel moeilijk

Eerder schetste Guy Weski, zoon van Inez Weski, al dat de zoektocht naar een nieuwe advocaat ‘heel moeilijk’ verliep voor Taghi. ,,Hij heeft extreem veel beperkingen. Hij mag maar met een beperkt aantal mensen bellen, die ook gescreend moeten worden.” Volgens Weski kan het niet anders dan dat de Marengo-zaak daardoor grote vertraging oploopt. Dat er in oktober uitspraak wordt gedaan noemde Weski ‘een illusie’.

Michael Ruperti is vooral bekend in militaire zaken, maar verdedigde in 2010 ook de inmiddels overleden drugshandelaar Charles Zwolsman en meer recent Willem Engel toen hij verdacht werd van opruiing. Kort voor de arrestatie van Weski raakte hij al zijdelings betrokken bij het Marengo-proces. Hij stond de van wapen- en drugshandel verdachte commando Sil A. bij. A. verklaarde in zijn eigen zaak hoe geheime diensten met hem hadden gesproken over de haalbaarheid om Taghi te laten ontvoeren dan wel te neutraliseren door het Korps Commandotroepen in Dubai. Het Openbaar Ministerie ontkent dat er zo’n gesprek was geweest.

Taghi is hoofdverdachte in het omvangrijke Marengo-proces met nog zestien andere medeverdachten. Hij wordt verdacht van het opdracht geven tot meerdere liquidaties. De rechtszaak zat in de eindfase. De rechtbank wil in oktober uitspraak doen.