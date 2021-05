'Rico de Chileen' krijgt 11 jaar cel voor leiden moordorganisatie

Voor het leiden van een moordbende krijgt R. 8 jaar, voor het leiden van ‘een geoliede machine’ die witwaste krijgt hij 4 jaar. Eigenlijk vindt de rechtbank 12 jaar geoorloofd, maar hij krijgt 1 jaar strafkorting omdat zijn proces lang heeft geduurd, sinds hij eind 2017 in Chili was gearresteerd.



De rechtbank acht bewezen dat R. de gebruiker met de bijnaam ‘Hermano’ was van de Blackberry’s waarmee een enorm aantal berichten is verstuurd naar andere zware criminelen, onder wie Ridouan Taghi. Die vele berichten vormen de bodem onder het bewijs, al gebruikt de rechtbank die alleen als er extra bewijs in het dossier zit dat die berichten ondersteunt.



De rechtbank noemt de onderlinge berichten ‘huiveringwekkend’. Daarin werd ‘op achteloze wijze’ besproken wie dood moeten. ,,Het is ontluisterend en weerzinwekkend dat u met uw organisatie dacht over leven en dood te kunnen beschikken. De kennelijke hongerigheid mensen te willen laten liquideren en te juichen als het is gebeurd, is uitermate schokkend.’’