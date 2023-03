Ria vraagt feestelijk aandacht voor gedumpte auto: ‘Staat al weken voor m’n deur, ik wil er vanaf’

Twee overleden buren dronken vaak samen een biertje: ‘Had ze al weken niet gezien’

In een appartement aan De Rade (Escamp) in Den Haag zijn zondagavond twee overleden personen gevonden. Het zou gaan om twee buren die een relatie hadden maar wel apart woonden, vertellen verschillende omwonenden. De twee zouden al weken niet zijn gezien. ‘Zag ze daarvoor geregeld samen een biertje drinken bij de voordeur'.