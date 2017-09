Reusachtige opblaasbare vluchteling onderweg naar Nederland

Surrealistisch groot, zo omschrijft Bart Peleman de gigantische vluchteling die nu nog in een kist zit, zonder lucht. ,,Dat is bijna symbolisch'', bedenkt Peleman. ,,Hij wordt straks opgeblazen en dan op de ponton vastgemaakt. Zo vaart hij om drie uur Breda binnen en meert hij aan bij het Spanjaardsgat waar hij de komende dagen blijft.''



De Inflatable Refugee is gemaakt van hetzelfde materiaal als mensensmokkelaars gebruiken voor de boten om vluchtelingen de Middellandse Zee over te krijgen. ,,We vonden het heel belangrijk om datzelfde gevoel te creëren.'' Ook de grootte van het object is relevant, stelt Peleman. Mensen kunnen er niet omheen. ,,Zie je het als een grote opportuniteit of als een groot probleem?''



Het opgeblazen kunstwerk voer het afgelopen jaar al het Zweedse Uppsala binnen en lag in de haven bij de Deense hoofdstad Kopenhagen. Ook in België kwam hij in verschillende havens aan. Peleman: ,,In Nederland komt hij vandaag voor het eerst. Wij zijn daar als kunstenaars ook bij en willen er met toeschouwers langs de kant over praten. We willen het debat over vluchtelingen en migratie openen.''