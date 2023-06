Resten van tennisleraar gevonden op voormalig terrein van deze motorclub: ‘Mijn vrouw heeft een fotootje van hem laten zien’

Felle woning­brand in Arnhem laait weer op: 94 woningen ontruimd, dak dreigt in te storten

In een woning aan de Van Kinsbergenstraat in de Arnhemse wijk Presikhaaf is zondag rond het middaguur brand uitgebroken. Er is zoveel rookontwikkeling, dat er twee NL-Alerts zijn verstuurd. Eentje om 12.35 uur en eentje om 15.14 uur.