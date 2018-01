Restaurator Rijksmuseum Twenthe: Ik ben een dokter voor schilderijen

Restaurator Feroza Verberne buigt zich voorover en wijst op een kleine witte plek op het schilderij dat voor haar ligt. Daar, waar ze zojuist een klein stukje van de vernislaag heeft weggehaald, lijkt de eeuwenoude verf van de 17de-eeuwse meester Cornelis Verspronck opeens weer als nieuw. ,,Oude schilderijen moet je alleen restaureren als het echt nodig is. In alle andere gevallen zit er niets anders op dan je neer te leggen bij de onverbiddelijke werking van de tijd.''



De restauratie van de Versproncks, twee beroemde portretten van een man en vrouw, houdt haar de komende maanden van de straat. Twee dagen in de week, donderdag en vrijdag, is Verberne in het Enschedese museum aan het werk. Via een camera die ze zelf aan- en uit kan zetten, is het restauratieproces te volgen via internet.

Bezig met kleine dingen

,,Niet alles is interessant om te zien, maar de echt belangrijke stappen zullen we in beeld brengen. Restaureren betekent vooral heel veel en heel lang minutieus bezig zijn met vaak hele kleine dingen. Er komt techniek bij kijken, kennis, handigheid maar ook spanning. Hoe goed je alles ook hebt voorbereid en onderzocht, er gebeuren altijd verrassende dingen.''

Volledig scherm Centimeter voor centimeter haalt restaurator Feroza Verberne de vernislaag van het 17de eeuwse schilderij van Cornelis Verspronck. © Reinier van Willigen De schilderijen van Verspronck behoren tot de topstukken van het Rijksmuseum Twenthe. De kunstenaar maakte ze als onderdeel van een reeks portretten van de leden van een onbekende Haarlemse familie. Behalve de man en de vrouw uit Enschede zijn er ook afzonderlijke portretten van de grootvader en een dochtertje. Dat laatste schilderij, hangend in de Eregalerij van het Rijksmuseum in Amsterdam, komt in september voor een spciale tentoonstelling naar Enschede.



,,De familie wordt voor het eerst in de geschiedenis weer herenigd. Alleen de grootvader ontbreekt. Juist vanwege die hereniging is restauratie noodzakelijk. Het portret uit Amsterdam is al gerestaureerd. Het mag niet zo zijn dat de dochter straks fris en fruitig is, maar haar ouders geel en bruin.''

Schilderij als patiënt

In haar atelier in de kelders van het museum wordt Verberne omringd door potjes verf, lampen en een microscoop waarmee ze de effecten van haar ingrepen tot in detail kan bestuderen. ,,Soms voel ik me een soort dokter. Alleen zijn de patiënten geen mensen, maar schilderijen.'' Over de gezondheidstoestand van de Versproncks kan ze kort zijn. Die is na al die eeuwen redelijk tot goed, ondanks verkleuring van het vernis en kleine verstoringen op het doek.



,,Er zijn hier en daar wat stukjes overgeschilderd. En op sommige plekken zitten er randjes die mogelijk los kunnen laten. Nu de oude vernislaag er toch af gaat, zullen we kijken wat we daaraan kunnen doen.''