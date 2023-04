Restaurant van Sergio Herman in Cadzand gaat van twee naar nul sterren

Het restaurant in Cadzand haalde in 2018 nog twee Michelinsterren binnen. ,,Het creatieve samenspel dat chef Bakker creëert met lekkernijen uit de polders en de zee is indrukwekkend”, klonk het toen. ,,De gerechten zijn er ongemeen boeiend, en dat levert een wervelende ervaring op.” Dit jaar waren de Michelininspecteurs blijkbaar iets minder overtuigd: Pure C verliest al zijn sterren.

Tweede tegenslag

Het is al de tweede tegenslag voor Pure C binnen de Sergio Herman Group op korte tijd. Syrco Bakker kondigde in december aan dat hij nieuwe culinaire plannen had en afscheid neemt van zijn mentor Sergio Herman.



,,Nu ben ik klaar om mijn eigen verhaal te schrijven”, zei hij toen over die keuze. Chef Bakker werkt nog tot eind deze maand in Pure C en gaat dan zélf een restaurant openen in Ubud, Indonesië.