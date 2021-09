Republikeinen demonstreren tegen miljoenensubsidie voor Kroondomein Willem-Alexander

Emile (48) ontdekt unieke zilver­schat in Denemarken: ‘Sommige munten 4000 euro waard’

18 september Amateurarcheoloog Emile Steenbergen heeft in Denemarken een recordaantal zilveren munten uit de 16de en 17de eeuw gevonden. Tussen de grote 172 zilveren daalders zaten ook munten uit Zwolle en Kampen. Zwolle was eind 1500 het centrum van ossenhandel van West-Europa. Dit lijkt een grote rol te spelen in de gigantische zilvervondst.