Renate Dorrestein (63) ernstig ziek

De ziekte werd bij de bekende schrijfster ontdekt toen ze afgelopen december een MRI-scan onderging vanwege de reuma waaraan ze sinds een jaar lijdt. Artsen ontdekten toen een grote tumor op haar slokdarm. Dorrestein kreeg chemo en werd ze bestraald. De tumor is geslonken maar genezing is uitgesloten.



Dorresteijn heeft dertig boeken geschreven. Ze begon in 1984 en was genomineerd voor Een sterke man (Libris Literatuur Prijs) en Zonder genade (AKO-prijs).. Het boek Zolang Er Leven Is schreef ze nadat ze genas van de ziekte ME waar ze elf jaar aan leed. ,,Het wonderlijke van schrijven is: het gaat onder alle omstandigheden'', aldus Dorresteijn in een interview met het AD.



Zo was het ook tijdens haar ziekte. ,,Al heeft het feit dat ik bleef doorwerken ME een slecht imago gegeven.'' Blijkbaar, zegt ze, kunnen mensen zich niet voorstellen wat het vereist om een boek te schrijven. ,,Het vereist namelijk helemaal niks. Je hebt er helemaal geen fysieke kracht voor nodig, en ook geen helder brein zelfs. Anders zouden de meeste schrijvers niet zulke zuipschuiten zijn. Zo'n roman komt gewoon tot stand door hem maar een beetje in je achterhoofd te laten sudderen.''