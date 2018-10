'Remsysteem scootmobiel net zo gevaarlijk als dat van stint'

De meeste scootmobielen hebben een combinatie van rem- en gassysteem dat lijkt op dat van de stint. Om te remmen, moet de gashendel aan het stuur worden losgelaten. Volgens verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen is dat een levensgevaarlijke techniek, omdat mensen in een panieksituatie terugvallen op hun onbewuste reflexen en het stuur gaan vasthouden in plaats van los te laten. Dit remsysteem dat niet anticipeert op de menselijke reflexen kan een verklaring zijn, aldus Tertoolen, voor het grote aantal ongelukken met scootmobielen.



Per 100.000 gebruikers vallen er bij de scootmobiel gemiddeld 15-22 keer meer doden dan met de fiets. En 4,5 tot 7 keer zoveel doden als met de auto. Bovendien loopt het aantal slachtoffers op. In 2010 vielen er 19 doden, in 2013 waren dat er 32 en in 2016 nog zes meer, namelijk 38. Ook het aantal mensen dat op de spoedeisende hulp terechtkwam steeg sterk: in 2010 waren dat er nog 1000, in 2013 al 1300 en in 2016 maar liefst 1600.