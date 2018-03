Rel tussen gelovigen en ongelovigen door kortingsactie bij tankstation

Klandizie spreiden

Een woordvoerder van de tankstationketen De Haan laat weten dat de kortingsactie in het leven is geroepen met het oog op de vele toeristen die in de weekends in Ouddorp verblijven. ,,Er is altijd veel vakantieverkeer dat op zondag naar huis rijdt. Het is fijn als dat nog even langskomt.'' Bovendien, zo geeft hij toe, is het op zondag rustiger met mensen die komen tanken. ,,Op deze manier spreid je de klandizie een beetje.'' Dat de actie tegen het zere been van de gelovigen is, had de zegsman zich niet gerealiseerd', geeft hij toe.