Rel binnen SP over anti-EU campagnefilmpje waarin Frans Timmermans wordt bespot

De SP Oude IJsselstreek heeft het ongenoegen over de campagnespot gisteravond naar buiten gebracht via een bericht op Facebook.



De landelijke partijtop zet de Achterhoekse afdeling inmiddels ‘zwaar onder druk’ en heeft opgedragen het bericht offline te halen en dreigt met maatregelen als dat niet gebeurt, meldt een bron binnen de partij. Maar de SP Oude IJsselstreek is ‘uiteraard niet van plan’ het bericht te verwijderen, laat de bron weten. Fractievoorzitter Peters zegt in een reactie die druk echter niet te ervaren. ,,Ons is gisteren wel verzocht het bericht offline te halen, maar dat doen wij niet en dat wordt gerespecteerd’’, zegt hij.



Peters heeft na publicatie van de video gisteravond nog contact gehad met de PvdA-afdeling in Oude IJsselstreek en uitgelegd dat het niet hun boodschap is. ,,Wij werken in onze gemeente gelukkig goed samen en dat zal zo blijven. Maar dat dit een aanval van links op links is, neem ik de partijtop nog het meest kwalijk.’’