Reizigers weigeren te volle trein te verlaten: ‘Een uitzonderlijk incident’

Conducteur

De NS spreekt van een uitzonderlijk incident, maar is niet per se boos op de reizigers. ,,Dit is iets wat kan gebeuren, zeker in deze tijd”, stelt een woordvoerder. ,,We moeten samen met de passagiers nog uitvogelen hoe we met deze nieuwe situatie omgaan. Het enige dat we kunnen doen is vragen om begrip en steun voor elkaar. We moeten dit sámen doen.”