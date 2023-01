Reizigers urenlang vast in donkere trein: dit is waarom het zo lang duurde voor ze geëvacueerd werden

Bakker Jeroen zwaar toegeta­keld bij overval: ‘Alles wat hij riep was au, au, au’

Dat banketbakker Jeroen Luijten nog leeft, mag een wonder heten. De Capelse ondernemer werd vanochtend zwaar toegetakeld door een overvaller, wat hem op talloze steek- en snijwonden kwam te staan. De schrik staat nog in zijn ogen: ,,Ik kreeg niet eens de kans om ’m geld te geven, hij viel me direct aan.’’

