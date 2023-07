Reizigers op Rotterdam, Utrecht en Amsterdam CS zijn de klos: ‘Ik neem de trein maar weer terug naar Parijs’

Op de perrons is het grotendeels leeg, maar in de stationshal en de reizigerspassage van Rotterdam CS zwermen reizigers door elkaar. Overal staan groepen toeristen met rolkoffers of lopen mensen, kijkend op hun mobiel of naarstig bellend. De stationsomroeper draait overuren en meldt vertragingen tot wel 120 minuten. Treinen rijden maximaal tot Leiden of Utrecht, en de meeste internationale treinen rijden tot 16:00 uur in ieder geval niet.

,,Ik ben vanochtend vanuit Parijs hierheen gekomen met de Thalys”, vertelt zakenman Jacques. ,,Ik heb een meeting in Amsterdam, maar ik hoor net dat ik daar met de trein niet ga komen.” Een alternatieve route gaat hij niet uitproberen. ,,Ik ga weer terug”, verzucht hij. ,,Ik moet namelijk vanavond weer thuis zijn en de vraag is of dat nog gaat lukken.”

Op een bankje verderop zitten de vriendinnen Mila en Geertje, beiden 15 jaar. De meiden hebben vakantie en willen eveneens naar de hoofdstad. ,,We hadden allerlei plannen gemaakt voor een dagje weg: bijvoorbeeld naar het Rijksmuseum en naar de nieuwe pop-up havermelkijszaak van Oatly die deze week open is gegaan.” Nu moeten ze iets anders verzinnen. ,,We gaan nu naar Den Haag.”

Ook naar de hoofdstad willen toeristen Mariana (22) en Santiago (19) uit Colombia. Vertwijfeld staan ze op een vrijwel leeg perron 11, vanochtend zijn ze uit Parijs gearriveerd. ,,We gaan nu eerst naar Utrecht en dan hopen we van daaruit naar Amsterdam te gaan.”

Mariana en Santiago uit Colombia willen naar Amsterdam

Dat lijkt overigens niet de snelste route. Beter is het om het via Leiden te proberen, zegt Mirjam Schokker, stationsmanager van Rotterdam en Utrecht CS. Ze heeft zich in een oranje hesje gehesen en staat met ander NS-personeel gestrande reizigers te woord. ,,De meest gestelde vraag? Die is: hoe kom ik naar Schiphol of naar Amsterdam?”

Ze adviseert de intercity richting Schiphol en Amsterdam Zuid te nemen en dan dus in Leiden uit te stappen. ,,Vandaar uit kun je een bus proberen te nemen.” Een kaartje hoeven toeristen van haar trouwens niet te kopen. ,,Ga maar gewoon in de trein zitten vertel ik ze.”

Op Utrecht Centraal is het eveneens behoorlijk druk en proberen veel mensen net als op Rotterdam richting Amsterdam of Schiphol te komen. Zoals David Troxler: ,,Ik kom net terug van vakantie uit Zwitserland en probeer in Amsterdam te komen, daar woon ik.” Met het treinverkeer dat volledig plat ligt zit dat er voorlopig niet in. ,,Ik denk dat ik hier nog wel een paar uur sta. Maar het is niet anders. Ik drink een kop koffie en heb ook m’n laptop bij me voor als het heel lang duurt.”

Rustig afwachten zit er voor Nienke van der Meulen en Robin Idzerda niet in. Ze vertrokken vanmorgen rond half acht vanuit Heerenveen om hun vakantievlucht vanaf Schiphol te halen. ,,Maar we komen niet verder. We zaten in een trein met allerlei reizigers die hun vliegtuit moeten halen dus samen werd er nog gekeken naar het boeken van een taxi, maar dat zit er ook niet in.”

NS-personeel beantwoordt vragen van gestrande reizigers

Gelukkig kan een familielid het tweetal ophalen. ,,En dan is het nog hopen dat het vliegtuig wel vertrekt, maar dat duurt gelukkig nog even, die gaat pas vanmiddag”, zegt Van der Meulen. Ondertussen raadt de NS aan om treinreizen uit te stellen. Of er in de loop van de dag wel treinverkeer mogelijk wordt is ook nog niet duidelijk.

Op station Amsterdam Centraal proberen veel toeristen juist weer thuis te komen. Dat wordt echter lastig, want de informatieborden kleuren bloedrood: voorlopig rijdt geen enkele trein. Tegen de muren zitten jongeren met backpacks, andere toeristen doen een spelletje kaarten. Jonah Friedman uit Washington reist door Europa met een vriend. Hij zou vanochtend de trein nemen naar Göttingen in Duitsland. “Ik zag een half uur geleden dat de eerste internationale trein om zeven uur ‘s avonds vertrekt.”

Manih (41) en Anu (36) zijn met hun twee zoons op vakantie in Europa. Ze zouden om half elf de trein pakken naar Parijs. “We zaten in het Victoria Park hotel hier tegenover. En nu? Geen idee, we hebben geen plan B, geen optie.”

Verderop staat Peter Rombouts (62). Hij zou de trein nemen naar Rotterdam Centraal, om het vliegtuig naar Bordeaux te pakken. “We moeten even een plan de campagne maken. Ik had dit niet zo erg verwacht in de zomer. Ben al een uur eerder gekomen voor de zekerheid, met de bus. We gaan een taxi proberen te nemen.”

Zakenman Jacques uit Parijs heeft een meeting in Amsterdam

Vriendinnen Mila en Geertje, beiden 15 jaar, hadden zin in havermelkijs.