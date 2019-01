Reiziger tegen NS na vergeefse reanimatie: plaats meer AED's!

Een zakenreis naar het buitenland heeft een wel heel wrange bijsmaak gekregen voor Arnoud Vermeer (32) uit Weesp. Hij reanimeerde gisteren voor vertrek op het station in zijn woonplaats iemand die uiteindelijk zou overlijden. Een AED had kunnen helpen maar was er niet. ,,Heel frustrerend’’, zegt de internetingenieur tegen deze krant.

Hij zit inmiddels in San Francisco en krijgt het tragische voorval maar moeilijk uit zijn hoofd. ,,Ik heb het weliswaar een plekje kunnen geven tijdens de urenlange vlucht maar je herbeleeft het toch steeds. Ik heb veel nagedacht over de gemaakte keuzes maar kwam telkens tot de conclusie dat ik alles op dezelfde manier zou hebben gedaan.’’

Vermeer stond gisteren op het station in Weesp te wachten op de trein van 08.05 uur naar Schiphol. Op een ander gedeelte van het perron zag hij twee NS-medewerkers gebogen over een man op de grond. Een aanhouding, veronderstelde de Weespenaar. Tot hij even later geschreeuw hoorde. ,,Kan iemand hier EHBO, hoorde ik een van de NS-medewerkers roepen.’’

Vermeer voelde zich als EHBO’er meteen aangesproken, rende naar de plek waar zijn hulp nodig was, voelde geen pols meer bij het slachtoffer van een jaar of dertig en begon te reanimeren. ,,Uit de keel van de man kwam een gorgelend geluid, het kenmerk van iemand met een hartstilstand. Ik vroeg omstanders een AED te zoeken maar die bleek niet aanwezig te zijn op het station’’, zegt hij terugblikkend.

App

De EHBO’er bedacht zich geen moment en opende op zijn smartphone de app ‘vind een AED in de buurt’. Daarop zag hij dat vlakbij het station zo'n Automatische Externe Defibrillator aanwezig was. ,,Het apparaat bevond zich zo'n 100 meter verderop tegenover het station. Het bleek een bedrijf te zijn dat in het weekend was gesloten. Ik heb aangebeld maar niemand deed open. ‘Gooi een steen door de ruit', flitste er door mijn hoofd maar zo'n actie ging me te ver.’’

Eenmaal terug op het station constateerde Vermeer dat hulpverleners zich hadden ontfermd over de man in nood maar de hulp mocht niet meer baten. Het slachtoffer was 36 jaar oud, vernam Vermeer van familieleden van de man. ,,Het ging om een vrouw van een jaar of vijftig en een jongere vrouw. Ze kwamen uit Iran en moesten ook naar Schiphol na een vakantie in Nederland. De overleden man was hun neef die hen hielp met de koffers. Hij zou zich nogal druk hebben gemaakt omdat ze aan de late kant waren.’’

Cadeautje

Drie kwartier later dan gepland, nam Vermeer zijn trein naar Schiphol. Onderweg vertelde hij het voorval aan een grondsteward van de KLM, die toevallig in de trein zat. ,,Dankzij zijn hulp was ik nog op tijd bij de gate. Tijdens de vlucht kreeg ik te horen dat de KLM mijn ticketprijs terugbetaalt. Als dank voor mijn kordate optreden op station Weesp. Superlief’’, zegt de internetingenieur lichtjes ontroerd over de telefoon.

Hij wil het geld aan een goed doel geven en denkt natuurlijk aan iets dat te maken heeft met AED's in Nederland. ,,De prijs van mijn Economy Comfort ticket was zo'n 1.200 euro. Bijna genoeg voor een AED. Die kost bij mijn weten ongeveer 1.500 euro.’’

NS

Vermeer kaartte de afwezigheid van een Automatische Externe Defibrillator op station Weesp aan bij de NS. Die vroeg hij in zijn bericht op Twitter om te zorgen voor AED's op alle stations en in iedere trein. ,,Ik hoop dat de NS en/of Prorail iets doet met mijn oproep en zorgt voor AED's in de cabines van de machinisten. Een incident zoals dat van gisteren op het station kan ook gebeuren in een rijdende trein. Of in eentje die stilstaat in een weiland.’’

De NS zegt later met een reactie te komen.