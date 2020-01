Reisverslaggever Hans Avontuur en regisseur Pieter Kuijpers morgen te zien in De Ochtend Show to go

Hans Avontuur praat ons bij over de Vakantiebeurs. Duizenden mensen zullen die beurs weer bezoeken, die dit jaar voor de vijfstigste keer wordt gehouden. Hij is als reisverslaggever van onder meer AD Magazine een expert op het gebied van reizen en weet ook wat de trends van dit jaar zijn. Ook vertelt hij welke top 3-plekken je echt gezien moet hebben.

Om 08.30 uur schuift Pieter Kuijpers aan. Vrijdag is voor hem een spannende dag, want dan gaat zijn nieuwste film in première op Netflix: Ares. De psychologische horror-serie zal in 190 landen te zien zijn. Uniek voor Nederland, het is tevens de eerste Nederlandse serie die internationale bekendheid kan krijgen op Netflix. De jonge cast van Ares moet deze belofte waar gaan maken.

Verder is Suse van Kleef, correspondent van het AD in Londen te horen over twee belangrijke zaken in die regio. Zo komen ministers uit vijf landen die burgers verloren bij de vliegramp in Iran donderdag bijeen voor topoverleg. Ook kijkt Suse vooruit op het eerste publieke optreden van prins Harry, die na de mediastorm rondom #Megxit nog niet eerder verscheen.

Dit samen met het laatste nieuws is allemaal donderdag te zien in De Ochtend Show to go. De show wordt twee keer uitgezonden, om 07.30 en 08.30 uur, gepresenteerd door Anne-Marie Fokkens.

